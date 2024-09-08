Автоматические откатные и распашные ворота «под ключ»
производим и устанавливаем ворота любых типов и размеров
title
2013 год
работаем более 10 лет
400 м. кв.
производственных площадей
10 лет
гарантия на нашу продукцию
2 офиса
в Ростове-на-Дону и Таганроге
300
объектов сдаем ежегодно
Ежегодно реализуем 300+ объектов
в Ростове-на-Дону и области
красота и долговечность или
Почему наши конструкции служат более 20 лет
Используем металл высшего сорта
Не используем так называемую "некондицию" или "металл 2 сорта"
Проверенные поставщики
Берем материалы у известных и стабильных по качеству производителей
Отличные инструменты и оборудование
Не экономим на производственных нуждах
Профессионализм сотрудников
Минимальная текучка кадров, каждый из сотрудников обладает обширным опытом
О компании
Воротные системы - это в первую очередь люди. Мы команда профессионалов, которая занимается любимым делом с 2013 года
Являемся ведущим предприятием Ростова-на-Дону по производству навесов, ворот и металлоконструкций бытового назначения
Бескомпромиссное качество и клиентоориентированность делает нашу компанию одной из самой узнаваемой на рынке
Наши профессиональные консультанты ответят на все ваши вопросы.
Мы проведем необходимые замеры, учтем все пожелания перед началом работ. В случае оформления договора - выезд замерщика бесплатно!
Мы работаем только с известными и проверенными временем производителями.
Такие компании, как ЕВРАЗ, НЛМК, GrandLine, Alutech, вот уже несколько лет являются нашими партнерами.
Гарантия на конструкции 10 лет! Прописана в договоре.
Также вы можете воспользоваться нашим сервисным обслуживанием. Проблема будет устранена в кратчайшие сроки.
