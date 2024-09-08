режим работы пн-пт: 9.00 — 18.00
Автоматические откатные и распашные ворота «под ключ»

в Ростове и области
от 3-х дней
Подробнее

производим и устанавливаем ворота любых типов и размеров

2013 год

работаем более 10 лет

1000 м. кв.

производственных площадей

10 лет

гарантия на нашу продукцию

2 офиса

в Ростове-на-Дону и Таганроге

300

объектов сдаем ежегодно

Навесы

Ворота

Заборы

Террасы

Решетки на окна

Ежегодно реализуем 300+ объектов

в Ростове-на-Дону и области

красота и долговечность или

Почему наши конструкции служат более 20 лет

01
Используем металл высшего сорта

Не используем так называемую "некондицию" или "металл 2 сорта"

02
Проверенные поставщики

Берем материалы у известных и стабильных по качеству производителей

03
Отличные инструменты и оборудование

Не экономим на производственных нуждах

04
Профессионализм сотрудников

Минимальная текучка кадров, каждый из сотрудников обладает обширным опытом

О компании

Воротные системы - это в первую очередь люди. Мы команда профессионалов, которая занимается любимым делом с 2013 года

Являемся ведущим предприятием Ростова-на-Дону по производству навесов, ворот и металлоконструкций бытового назначения

Бескомпромиссное качество и клиентоориентированность делает нашу компанию одной из самой узнаваемой на рынке

Наши профессиональные  консультанты ответят на все ваши вопросы.

Мы проведем необходимые замеры, учтем все пожелания перед началом работ. В случае оформления договора - выезд замерщика  бесплатно!

Мы работаем только с известными и проверенными временем производителями.

Такие компании, как ЕВРАЗ, НЛМК, GrandLine, Alutech, вот уже несколько лет являются нашими партнерами.

Гарантия на конструкции  10 лет! Прописана в договоре.

Также вы можете воспользоваться нашим сервисным обслуживанием. Проблема будет устранена в кратчайшие сроки.

Проверьте наш профессионализм Проверьте наш профес- сионализм

пригласите замерщика-инженера с опытом работы 15 лет

  • Проконсультирую и предложу решения для вашего участка, сделаю предварительный расчет
  • Сделаю замер и рассчитаю стоимость, буду руководить работами до ввода в эксплуатацию






